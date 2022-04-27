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إعلان أحقية الزمالك في لقب كأس مصر منذ نحو نصف قرن

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الزمالك
لقطة من إحدى مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا للسلة

إعلان أحقية الزمالك في لقب كأس مصر منذ نحو نصف قرن

رويترز - القاهرة

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قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري يوم الأربعاء، تأكيد أحقية نادي الزمالك في لقب كأس مصر لموسم 1974-1975.

وقدم الزمالك وثائق تثبت أحقيته في اللقب قبل نحو نصف قرن وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم إضافة اللقب إلى سجل النادي بشكل رسمي.

وارتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 12 لقبا في الكأس المحلية لينفرد بالرقم القياسي.

وبدأ الجدل الشهر الماضي عند تتويج الأهلي بلقبه العاشر في كأس مصر حيث ذكر الاتحاد المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الزمالك والاتحاد هما الأكثر تتويجا بالكأس بواقع 11 مرة.

لكن الزمالك دافع عن تحقيقه 12 لقبا في تاريخه وقدم دلائل من الصحف القديمة على فوزه باللقب للمرة الأولى قبل 47 عاما.

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