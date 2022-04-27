الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعين أول مديرة

عين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أول مديرة له يوم الثلاثاء، حيث أسند المنصب للمهندسة المعمارية لويزا روزا ويتضمن عملها الإشراف على مشروعات بناء جديدة.
وعملت روزا ضمن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل وكذلك في اللجنة المنظمة لأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.
كما شاركت في مشروعات لكأس العالم هذا العام في قطر، وسيتم تكليف روزا (33 عاما) بإنشاء 15 مركزا للتنمية بأموال حصلت عليها البرازيل بعد استضافة كأس العالم 2014.
وقال موقع غلوبو سبورت إنها ستشرف أيضا على توسعة المجمع الذي يستعد فيه المنتخب البرازيلي للمباريات الدولية وكأس العالم.
وقال إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن اختيار روزا لهذا المنصب سيكون ملهما لآخرين.
وأضاف: أتمنى أن يشكل حافزا لجميع العاملين هنا وأن يؤكد لهم أننا نتابع عملهم ونتطلع إلى منحهم المزيد من الفرص.
ويأتي تعيين روزا بعد عام تقريبا من إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق من منصبه بعد مزاعم بأنه تحرش جنسيا بموظفات، ونفى روجيريو كابوكلو هذه الاتهامات.
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