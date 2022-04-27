الإصابة تنهي موسم الدولي المغربي بوفال

أعلن أنجيه الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، أن لاعبه الدولي المغربي سفيان بوفال الذي أصيب في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي ضد باريس سان جرمان يحتاج لعملية جراحية ولن يكون متاحاً حتى نهاية الموسم.

وأكد النادي أن لاعب الوسط الهجومي سيخضع لعملية جراحية صباح الأربعاء، من دون أن يحدد المدة المتوقعة لهذا الغياب، في حين كتب بوفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: للأسف سأبقى بعيداً لفترة من الوقت، لكنني سأعود أقوى، كما فعلت دائماً.

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وتعتبر اصابة الدولي المغربي البالغ 28 عاماً ضربة قوية لأنجيه الذي فقد "حلقة الوصل القوية"، بحسب ما وصفه مدربه جيرالد باتيكل.

ويحتل أنجيه المركز الرابع عشر في "ليغ1" برصيد 35 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط فقط عن سانت إتيان في المركز الثامن عشر وأوّل المهددين بالهبوط، وذلك قبل اربع مراحل من النهاية.

وأصيب بوفال في وقت مبكر خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام سان جرمان في 20 أبريل، ليغيب عن مباراة فريقه أمام كليرمون الأحد (تعادلا 2-2).

ويخوض بوفال رحلته الثانية مع أنجيه، بعد احترافه في ليل الفرنسي، ساوثهامبتون الإنجليزي وسلتا فيغو الإسباني.

وعلى الرغم من عدم اشراكه أساسياً في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى العرس الكروي عن القارة الإفريقية في مارس، لكنه سجل 3 أهداف خلال كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير في طريق "أسود الأطلس" إلى الدور ربع النهائي.