إلغاء الدوري الأوكراني لكرة القدم وحجب اللقب

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم إلغاء الموسم وحجب اللقب بسبب الوضع في البلاد عقب العملية العسكرية الروسية.
ولم تُلعب أي مباريات منذ الهجوم في فبراير، فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".
وأقيمت آخر جولة من المباريات في ديسمبر قبل العطلة الشتوية التي تستغرق ثلاثة أشهر. وكان شاختار دونيتسك يتصدر الدوري برصيد 47 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطتين عن دينامو كييف.
وقالت الرابطة في بيان يوم الثلاثاء: أندية كرة القدم في الدوري الممتاز الأوكراني أيدت اقتراح إنهاء موسم 2021-2022، لأن البطولة لا يمكن أن تكتمل بسبب تمديد حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا.
وأضافت: الترتيب حتى 24 فبراير 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022 مع عدم تتويج أي فريق باللقب. تم رفع القرار للجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم للمصادقة عليه، ويتأهل أول فريقين للعب في دوري أبطال أوروبا.
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