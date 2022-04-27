بعد خيبة "الأبطال".. باريس يتخلص من 6 لاعبين على رأسهم نيمار

أفادت تقارير صحافية مختلفة أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد التخلص من عدد من لاعبي الفريق الأول بعد خيبة الأمل الموسم الحالي رغم التتويج ببطولة الدوري.

وخرج باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي لن يمر مرور الكرام في "حديقة الأمراء".

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا عن "سكاي سبورتس" و"آس" الإسبانية أكدا خلاله أن النادي سيوافق على رحيل البرازيلي نيمار إذا وصله عرض بـ90 مليون يورو.

وهذا يعني أن النادي منفتح لفكرة خسارة ما يقارب 130 مليون يورو، بعدما اشترى عقده بدفع الشرط الجزائي لناديه السابق برشلونة في 2017 والذي قُدّر بحوالي 220 مليون يورو.

كما أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأرجنتيني دي ماريا، والألمانيين دراكسلر وكيهرير، والأرجنتيني باريدس، بالإضافة إلى الفرنسي كورزاوا ضمن قائمة اللاعبين الراحلين.

وينتهي عقد دي ماريا بنهاية الموسم الحالي، ومع بلوغه 34 عامًا، يدرك الأرجنتيني أن العقد المقبل ربما يكون الأخير له في مسيرته الكروية.

وسيكون هذا الصيف مزدحمًا في باريس سواء في عملية التخلص من القدامى، أو التحدي الأبرز الذي تواجهه الإدارة ويتمثل في الإبقاء على كيليان مبابي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وسط رغبة شديدة من ريال مدريد في ضمّه.