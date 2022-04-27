بنزيمة: استعدوا لسحر "البرنابيو"

بدا كريم بنزيمة واثقا بعد تسجيله هدفين ساعدا ريال مدريد على البقاء في أجواء الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي، وتوقع المهاجم الفرنسي تأهل فريقه للمباراة النهائية.

وتراجع ريال بفارق هدفين ثلاث مرات في ذهاب قبل النهائي على ملعب الاتحاد لكنه قاتل ليخسر بفارق هدف واحد وبنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة.

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وقال بنزيمة لمنصة موفيستار بلس: أحث جماهيرنا على الاستعداد لرؤية شيء ساحر، سنفوز بمباراة الإياب في سانتياجو برنابيو.

وأضاف: الخسارة ليست جيدة على الإطلاق ونحن نهتم كثيرا بالفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الشيء المهم هو أننا لم نخفض من مستوى الحذر أبدا وواصلنا القتال حتى النهاية.

وكان بنزيمة قد نجح في إنهاء هجمة بشكل متقن في الشباك وأظهر مدى ثبات أعصابه عندما حصل الفريق الإسباني على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسدد المهاجم، الذي أضاع ركلتي جزاء أمام أوساسونا الأسبوع الماضي، الركلة في منتصف مرمى سيتي.

وقال بنزيمة مبتسما: أنا رجل واثق جدا. هذا أعلى مستوى للمنافسة وكنا نلعب ضد فريق رائع وعلى ملعبه. تراجعنا 2-صفر لكننا كنا أقوياء ذهنيا للعودة في النتيجة.

ولم يشك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الإطلاق في قدرة قائد فريقه على التسجيل، لكنه انتقد الأخطاء التي ارتكبها فريقه.

وقال أنشيلوتي: علينا أن ندافع بشكل أفضل، لم تكن نتيجة جيدة لأنهم سجلوا أربعة أهداف في مرمانا، وهذا ليس بالأمر الجيد على الإطلاق.

وأردف: هذا يعني أننا لم ندافع بشكل جيد ونحتاج للقيام بعمل أفضل في مباراة الإياب. أعتقد أن هذا سيكون مفتاح الانتصار.

ويشعر المدرب الإيطالي أيضا أن ميزة اللعب على أرضه ستكون حاسمة في مباراة الإياب.

وأضاف: واثقون ومتحمسون للغاية لاننا نؤمن بأجواء برنابيو الساحرة.

وازدادت ثقة ريال مدريد بعدما بلغ الدور قبل النهائي بفوزه على باريس سان جيرمان وتشيلسي حامل اللقب وقال أنشيلوتي إنه فخور بالكيفية التي تمكن بها فريقه من صنع الفرص والتسجيل في مرمى سيتي على أرضه.