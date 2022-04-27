تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها 24 مايو المقبل ضمن فعاليات المرحلة العشرين من منافسات مسابقة الدوري المحلي حتي ينتهي الفريق الأحمر من كل مؤجلاته بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا وتأهله لنصف النهائي.
وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، أن مبارتي المصري مع الإسماعيلي وبيراميدز مع ايسترن كومباني المؤجلتين من المرحلة الرابعة عشرة للدوري ستقامان يوم السادس من شهر مايو المقبل.
وأضافت: ستنطلق مباريات الجولة الثامنة عشرة يوم 6 مايو والتي ستشهد تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي بسبب مواجهته لوفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي في ذات المرحلة من الدوري الزمالك مع إنبي، وبيراميدز مع المقاصة.
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