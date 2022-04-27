تن هاغ يريد هدّافه معه في مانشستر

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر من صفوف أياكس أمستردام الهولندي الصيف المقبل، بحسب تقارير صحافية يوم الأربعاء.
ورحل إيريك تين هاغ عن تدريب أياكس أمستردام وانتقل لتدريب مانشستر قبل أيام قليلة بعقد يمتد لثلاثة أعوام مع إمكانية التجديد لعام رابع.
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وبحسب صحيفة "ذي صن" يوم الأربعاء فإن تين هاج يستهدف تجديد الشراكة مع هالر، لكن هذه المرة في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.
وسجل هالر 33 هدفا لأياكس على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي.
وكان المهاجم الإيفواري قضى عامين في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.
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