.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تن هاغ يريد هدّافه معه في مانشستر

  • الخط
تن هاغ
المدرب الهولندي سيبدأ مهمته من الموسم المقبل

تن هاغ يريد هدّافه معه في مانشستر

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر من صفوف أياكس أمستردام الهولندي الصيف المقبل، بحسب تقارير صحافية يوم الأربعاء.

ورحل إيريك تين هاغ عن تدريب أياكس أمستردام وانتقل لتدريب مانشستر قبل أيام قليلة بعقد يمتد لثلاثة أعوام مع إمكانية التجديد لعام رابع.

وبحسب صحيفة "ذي صن" يوم الأربعاء فإن تين هاج يستهدف تجديد الشراكة مع هالر، لكن هذه المرة في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

وسجل هالر 33 هدفا لأياكس على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وكان المهاجم الإيفواري قضى عامين في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول أجواء رمضانية بنكهة سورية وسط اسطنبول
اكتشف المزيد