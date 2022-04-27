توخيل: الحياة ستستمر بدون روديغر

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه غير سعيد بالرحيل الوشيك للمدافع أنطونيو روديغر بنهاية الموسم الحالي، لكنه أضاف أنه يتعين عليه قبول القرار واستخلاص أفضل ما لدى مواطنه الألماني فيما تبقى من الموسم.

وأكد توخيل مطلع الأسبوع الحالي أن روديغر سيرحل بعد نهاية عقده إذ إن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك تشيلسي الروسي رومان أبراموفيتش تمنع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود اللاعبين الحاليين.

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وقال توخيل للصحفيين يوم الأربعاء: لا أعتقد أن أي شخص يعجبه هذا القرار لكن يجب تقبله. شئنا أم أبينا ستكون هناك حياة في تشيلسي بعد توني.

وأضاف: لا يهم كيف سيتم حل الموقف ومدى نشاطنا خلال فترة الانتقالات المقبلة، في النهاية سنواصل القتال واستخلاص أقصى ما لدي التشكيلة الحالية ودفعها لتقديم أفضل ما لديها.

وقال توخيل إن روديغر وريس جيمس قد يشاركا أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الخميس عقب التدريب يوم الثلاثاء، وأضاف أنه سيتخذ قرار متأخرا بشأن جاهزية أندرياس كريستنسن.

ويستمر غياب ماتيو كوفاتشيتش وكالوم هودسون-أودي وبن تشيلويل للإصابة.

وقال توخيل إنه يتطلع للقاء مواطنه المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد رالف رانغنيك الذي كان مدربه عندما لعب مع شتوتغارت كيكرز في الدرجة الثانية بالدوري الألماني.

وقال توخيل: عندما درب شتوتجارت، فتح لي باب الأكاديمية. أبلغنا ببعض الأشياء التي نسمعها لأول مرة وحقق نجاحا كبيرا للنادي الصغير الذي لعبنا فيه.

وتابع: بالطبع يتمتع بتاريخ رائع في ألمانيا وقيادة الأندية إلى مستويات مرتفعة وبناء ناد من الصفر، من الجيد رؤيته.

ولم ينتصر تشيلسي في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام يونايتد ويتطلع لأول انتصاراته في المسابقة في أولد ترافورد منذ 2013.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني و15 عن مانشستر سيتي المتصدر. ويأتي يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.