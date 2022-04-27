خطوة كبيرة لأولسان وجوهور نحو ثمن نهائي آسيا

خطا كل من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وجوهور دار التعظيم الماليزي خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوز الأول على كاواساكي فرونتال الياباني 3-2، والثاني على غوانغجز الصيني 2-صفر يوم الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.

في المباراة الأولى، سجل البرازيلي ليوناردو دي سوزا (14) واوم وون-سانغ (20) والجورجي فاليري كازايشفيلي (47) أهداف أولسان هيونداي، والبرازيلي لياندرو دامياو (40 و90+2) هدفي كاواساكي فرونتال.

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وهو الفوز الثالث تواليا لأولسان هيونداي بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما مني كاواساكي فرونتال الذي مني بخسارته الاولى بعد فوزين وتعادلين فتجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع الى المركز الثالث.

وفي الثانية، استغل جوهور دار التعظيم، مستضيف مباريات المجموعة، تعثر كاواساكي فرونتال وارتقى الى الصدارة بفارق المواجهة المباشرة أمام أولسان (فاز 2-1 في الجولة الثانية)، وذلك بفوزه على غوانغجو بهدفين نظيفين سجلهما مهاجمه البرازيلي بيرغسون داسيلفا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 17 و90+6.

ويلتقي أولسان هيونداي مع جوهور دار التعظيم في قمة نارية يوم السبت، فيما يلعب كاواساكي فرونتال مع غوانغجو.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وفي المجموعة السادسة، عزز دايغو الكوري الجنوبي موقعه في الصدارة بفوزه الكبير على شاندونغ تايشان الصيني برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي زيكا (8) وهونغ جونغ-وون (12) ولي كيون-هو (57) واوه هو-سيونغ (66).

ورفع دايغو رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين امام أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي استعاد توازنه بفوزه الساحق على ليون سيتي سايلرز السنغافوري 6-صفر.

وسجل كازواكي ماواتاري (14) والهولندي أليكس شالك (39) والسويدي ديفيد موبيرغ (48) ويوشيو كويزومي (52) ويوسوكي ماتسو (62 و90) الأهداف.

وهو الفوز الثالث لأوراوا ريد دايموندز والأول بعد تعادل وخسارة أمام دايغو.

وفي الجولة السادسة الأخيرة يوم السبت، يلتقي شاندونغ تايشان مع أوراوا ريد دايموندز، وليون سيتي مع دايغو.

وفي المجموعة السابعة، تعادل ملبورن سيتي الاسترالي مع باثوم يونايتد التايلاندي سلبًا.

وحافظ باثوم يونايتد على الصدارة بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة بفارق نقطتين امام ملبورن سيتي، وأربع نقاط أمام جيونام دراغونز الكوري الجنوبي الفائز على يونايتد سيتي الفيلبيني بهدفين نظيفين سجلهما الكوسوفي ليونارد بيلانا (58) وبارك اين-هيوك (90+3).

وفي الجولة الأخيرة، يلتقي باثوم يونايتد مع جيونام دراغونز، ويونايتد سيتي مع ملبورن سيتي.