غوارديولا يقترب من إنجاز غير مسبوق في دوري الأبطال

أصبح بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على بعد خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4 - 3 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد إيابا على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد يوم الأربعاء المقبل على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني.

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وفي حالة فوز مانشستر سيتي في المواجهة والتأهل إلى النهائي، سيصبح أول مدرب يطيح بريال مدريد من دوري الأبطال ثلاث مرات.

وسبق لغوارديولا الإطاحة بريال مدريد من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2011 عندما كان مدربا لبرشلونة، ثم قاد مانشستر سيتي للإطاحة به من دور الستة عشر بالبطولة عام 2020.