10 أشخاص انتخبوا مبابي رئيساً لفرنسا

امتد تأثير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لما بعد كرة القدم، إذ حصد اللاعب عدة أصوات خلال انتخابات الرئاسة الفرنسية التي فاز بها إيمانويل ماكرون.
وفاز ماكرون الذي تحدث مؤخرًا عن رغبته في بقاء مبابي بالدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان، بالدورة الرئاسية الثانية للبلاد.
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وحصد مبابي 10 أصوات من سكان مدينة تاليناي الصغيرة والذي يبلغ عدد سكانها 400 شخصًا، حسبما أفادت صحيفة "L'Est Républicain".
وقال عمدة المدينة: إذا أراد مبابي أن يأتي ويكتشف مدينتنا، فهو مرحب به بكل تأكيد.. الأمر لم يكن خطأ إملائي أو ما شابه، بل تم طباعة اسمه بـ"الكمبيوتر".
وفاز ماكرون بـ70% من أصوات تلك المدينة، بينما حصد 58% من أصوات إجمالي الناخبين في فرنسا.
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