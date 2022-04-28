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برشلونة يترك "كامب نو"

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كامب نو
ملعب برشلونة الإسباني

برشلونة يترك "كامب نو"

برشلونة - د ب أ

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يخوض نادي برشلونة الإسباني مبارياته في موسم 2023-2024 على الملعب الأولمبي في المدينة، تزامناً مع أعمال التطوير التي سيشهدها ملعب الفريق "كامب نو".

وتبدأ أعمال تحديث ملعب كامب نو في نهاية الموسم الجاري، وسمح مجلس مدينة برشلونة يوم الخميس للنادي الكتالوني بخوض مبارياته على الملعب الأولمبي.

وسيركز العمل الأولي على مدرجات الدرجتين الأولى والثانية، جنبًا إلى جنب مع التوسع الحضري الخارجي بجانب أمور أخرى مثل إدخال تحديثات على التكنولوجيا وفي العام التالي سيتم هدم مدرجات الدرجة الثالثة.

وسيعود برشلونة لملعب كامب نو في موسم 2024-2025، لكن في حضور نصف سعة الاستاد، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال موسم 2025-2026.

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