رايولا: قتلوني وأنا على قيد الحياة

نفى وكيل الأعمال الإيطالي الشهير مينو رايولا شائعات وفاته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال رايولا: حالتي الصحية حاليًا لمن يتساءل: غاضب ممن قتلوني لمرة ثانية خلال 4 أشهر.

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وكانت تقارير صحافية مختلفة قد أفادت أن رايولا يرقد في المستشفى في حالة حرجة، وذلك بعد خروج إشاعات الوفاة.

ونشرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن رايولا متواجد حاليًا في مستشفى سان رافاييل، كما نقل فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي أن طبيبه ألبرتو زانغيلو قال: أشعر بالغضب من المكالمات الهاتفية، ومن الصحفيين المزيفين الذين يتكهنون بحياة رجل يكافح من أجل البقاء.

ويعد رايولا الأشهر في عالم وكلاء اللاعبين ومن أبرز عملائه: هالاند وإبراهيموفيتش وبوغبا.