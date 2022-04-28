سوداني: اتحاد جدة الأقرب للدوري.. والفرج ورومارينيو الأفضل

أكد الجزائري هلال سوداني جناح نادي ضمك السعودي، أن اتحاد جدة هو الأقرب لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم، كما أبدى إعجابه بثنائي الهلال والاتحاد سلمان الفرج ورومارينيو، واصفًا إياهما بأنهما الأفضل في الموسم الحالي.

وتحدّث الجناح الجزائري لـ"العربية.نت" حول فترته الحالية مع نادي ضمك قائلًا: مسيرتي مع ضمك هي الأفضل لي في السعودية، بقيت أشهرا قليلة فقط في الفتح ولم أكن موفقًا بشكل كبير، النادي لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي، وتجديد عقدي قبل نهاية الموسم دليل على ذلك وحافز لي لتقديم الأفضل خلال الموسم المقبل.

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وقضى اللاعب خمسة أشهر في صفوف نادي الفتح من يناير وحتى يوليو 2021 قبل الانتقال لضمك، لعب خلالها 15 مباراة مسجلًا هدفين.

وعن البداية المميزة لنادي ضمك وتصدره لجدول ترتيب الدوري ثم تذبذب النتائج والتراجع حاليًا للمركز الخامس قال هلال: بدأنا الدوري برتم سريع ونسق مميز، ولعبنا مباريات عديدة قوية، لكن في كرة القدم من الوارد أن ينخفض أداء الفريق مع توالي المباريات والضغوط، التوقف الذي حدث من نهاية نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر أثر على مستوانا سلبًا.

وأبدى اللاعب إعجابه بمستويات التنافس في الدوري السعودي إذ قال: بكل صراحة، لم أكن أعلم أن الدوري السعودي بهذه القوة قبل الانضمام إليه، جميع المباريات بها تنافسية عالية، وجودة لاعبيه مرتفعة، إنه بالتأكيد أحد أفضل الدوريات في المنطقة العربية.

واختار سوداني هدفه أمام الأهلي في جدة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، إذ تقدم نداو للأهلي في الدقيقة 18 ثم تعادل سوداني من الهجمة التالية مباشرة، كأفضل هدف سجله بقميص ضمك، إلى جانب هدفه الأول في فريقه السابق الفتح في المباراة التي فصل فيها تعادل مثير بخمسة أهداف لكل طرف، كما اختار الجزائريين المدافع فاروق الشافعي والحارس مصطفى زغبة كأقرب أصدقائه في نادي منطقة خميس مشيط، إضافة إلى الكرواتي أنتوليتش بسبب تحدث كليهما للكرواتية بطلاقة.

وظهر اللاعب 21 مرة بالقميص الأحمر في جميع البطولات هذا الموسم، مسجلًا 8 أهداف وصنع هدفًا آخر.

وبسؤاله حول هوية بطل الدوري في ظل انحسار المنافسة بين الاتحاد والهلال، أجاب اللاعب: الاتحاد الأقرب لحصد اللقب، رقميًا ونظريًا مع فارق النقاط وعدد المباريات المتبقية، صحيح أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، لكن أعتقد أن الأمر بات صعبًا للهلال الذي يجب أن يلعب حتى الدقيقة الأخيرة رغم ذلك.

أما عن الأفضل بالبطولة هذا الموسم، صرّح لاعب دينامو زغرب وفيتوريا غيماريش وأولمبياكوس السابق: يعجبني سلمان الفرج كثيرًا، يليه سالم الدوسري صاحب الأداء المتميز، أما من الأجانب فرومارينيو هو الأفضل، إنه لاعب عصري ويرهق خصومه بلمساته وتحركاته.

وأشاد الدولي الجزائري بزميله رياض محرز لاعب مانشستر سيتي: رياض يقدم موسما كبيرا وأداء رائعا مع فريقه، أنصحه بالبقاء لأنه في أحد أفضل أندية العالم، وأتمنى أن يحالفه التوفيق دائمًا.

وأتم: لأكون منصفًا سأختار محرز وصلاح كأفضل لاعبين عربيين هذا الموسم، وماني كأفضل لاعب إفريقي.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لقب الدوري الكرواتي 4 مرات، وفاز بـ3 كؤوس محلية مع فريق العاصمة زغرب، كما فاز بالدوري وكأس اليونان عام 2020، وكأس البرتغال مع فيتوريا غيماريش، وتوّج رفقة فريقه المحلي في الجزائر أولمبي الشلف بالدوري موسم 2010-2011، وكان هداف البطولة آنذاك.