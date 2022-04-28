غياب صلاح ومحرز عن تشكيلة دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن التشكيل المثالي لمرحلة الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، يوم الخميس.

وأسفرت جولة الذهاب في المربع الذهبي للمسابقة القارية عن فوز مانشستر سيتي الإنجليزي 4 - 3 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، على ملعب (الاتحاد) يوم الثلاثاء، في حين تغلب ليفربول الإنجليزي 2 - صفر على ضيفه فياريال الإسباني يوم الأربعاء.

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كان فريق ليفربول، الذي توج باللقب 6 مرات كان آخرها عام 2019، صاحب التمثيل الأكبر في التشكيلة المثالية، بعدما تواجد 7 من لاعبيه بها، وهم البرازيلي أليسون بيكر، والاسكتلندي أندرو روبرتسون، والهولندي فيرجيل فان دايك، والفرنسي إبراهيما كوناتي، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، والإسباني تياغو ألكانتارا والسنغالي ساديو ماني.

وكان النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وكذلك نجم منتخب الجزائر رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، أبرز الغائبين عن القائمة المثالية، في حين اختار (يويفا) لاعب وسط نادي ليفربول، تياغو ألكانتارا، ليكون الأفضل في تلك المرحلة من البطولة.

وجاءت التشكيلة المثالية لجولة الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أعلن عنها حساب يويفا على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: أندرو روبرتسون (ليفربول)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، تياغو ألكانتارا (ليفربول)، ساديو ماني (ليفربول).

خط الهجوم: كريم بنزيمه (ريال مدريد).

ومن المقرر أن يلتقي فياريال مع ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (لا سيراميكا) في جولة الإياب، في حين يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي على ملعب (سانتياغو برنابيو) يوم الأربعاء القادم.

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد أمام منافسه الإسباني للصعود للمباراة النهائية، فيما يتعين على فياريال الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل على نظيره الإنجليزي إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة، التي شهدت إطاحته بفريقي يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

في المقابل، يكفي مانشستر سيتي التعادل للصعود لنهائي البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بينما بات ريال مدريد مضطرا للفوز بفارق هدفين على الأقل للبقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب (دو فرانس) في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس في 28 مايو المقبل.