كلوب مستمر في ليفربول حتى 2026

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن المدرب يورغن كلوب مدد عقده لعامين إضافيين ليبقى في آنفيلد حتى 2026.



وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز منذ وصوله إلى مرسيسايد في 2015.



وقال كلوب في بيان: حيوية الفريق شجعتني على التمديد.



وأضاف: هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف ما أشعر به حاليا، السعادة والتواضع والامتنان والتميز والحماس من بين مشاعر كثيرة.



وتابع: خلال الفترة الطويلة التي قضيتها هنا لمست مدى اهتمام ملاك النادي وحماسهم بشأن الفريق ومن الواضح الآن أنهم يهتمون بنفس القدر بمستقبله.



وأتم: هناك الكثير من الأشياء التي أعشقها في هذا المكان. كنت أعرف ما ينتظرني قبل القدوم إلى هنا وزاد حبي وفهمي لطبيعة الأمور في النادي بعد وصولي والآن أصبحت أعرفه أكثر من أي وقت مضى.



ولا يزال ليفربول، الذي فاز بكأس الرابطة في فبراير، في طريقه لحصد رباعية تاريخية من الألقاب هذا الموسم.



ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز على فياريال الإسباني 2-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وسيلعب مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





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