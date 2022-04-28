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ليفاندوفسكي يطلب الرحيل.. وبايرن ميونخ: لن يحدث

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ليفاندوفسكي
عقد البولندي ينتهي بنهاية الموسم الحالي

ليفاندوفسكي يطلب الرحيل.. وبايرن ميونخ: لن يحدث

ميونخ - د ب أ

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انتشرت تكهنات حول مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يوم الخميس، وذلك بعد تقارير عن لقاء بين وكيله بيني زاهافي وإدارة النادي الألماني.

ووفقا لإذاعة "أر إم سي" الفرنسية، فإن زاهافي طلب السماح برحيل موكله البالغ من العمر 33 عاما، في محادثات بميونخ.

كان برشلونة الإسباني قد ارتبط، حسب وسائل الإعلام، بضم أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو عام 2023.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري في تصريحات لقناة "سكاي": الآن لدينا وقت للحديث عما سيحدث فيما بعد، نافيا بشكل قاطع أن المهاجم البولندي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

ويبدو أن بايرن ميونخ متردد بشأن تجديد عقد اللاعب بالنظر إلى عمره وراتبه العالي، لكنه أكد في وقت سابق بشكل علني أن محاولة التعاقد مع مهاجم دورتموند إيرلينغ هالاند ستكون غير مرجحة بالنسبة للنادي بالنظر إلى راتبه المرتفع هو الآخر.

من جانبه قال ليفاندوفسكي إن التعامل مع هذا الأمر غير سهل.

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