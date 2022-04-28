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منتخب تونس يشارك في دورة ودية باليابان استعداداً للمونديال

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تونس نيجيريا
المنتخب التونسي من بطولة إفريقيا الأخيرة

منتخب تونس يشارك في دورة ودية باليابان استعداداً للمونديال

تونس - د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الخميس عن مشاركة المنتخب الأول في دورة دولية ودية في اليابان استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتضم الدورة أربعة منتخبات وهي تونس واليابان وتشيلي وغانا، وتدور بين يومي السابع و17 من يونيو المقبل.

وستحدد القرعة طرفي مباراتي الدور قبل نهائي، ويلتقي المتأهلان في المباراة النهائية، والخاسران في مباراة ترتيبية.

يذكر أن تونس ستخوض المونديال في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك والمتأهل من الملحق القاري بين منتخبات الإمارات وأستراليا والبيرو.

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