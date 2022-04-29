أنشيلوتي يترقب نقطة الحسم لإكمال خماسية تاريخية

سيحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنجازا نادرا بالتتويج بكل بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا إذا جمع نقطة على الأقل من مباراة بملعبه ضد إسبانيول يوم السبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وفاز أنشيلوتي بألقاب الدوري الإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي مع ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ولم يحالفه التوفيق في التتويج بلقب الدوري الإسباني في فترته الأولى مع ريال.



لكن المدرب الإيطالي المخضرم أصبح على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من النهاية.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: لم نفكر في الاحتفالات ولم ننظم أي مراسم. خططنا فقط للمباراة.



وأضاف: لكن كبار لاعبي التنس عندما يحصلون على نقطة للحسم يستغلونها، أتمنى أن نحسم اللقب يوم السبت.



وأضاف: لم يتخيل أحد أن نتصدر بفارق 15 نقطة في هذه المرحلة. أدى الفريق عملا جيدا وفاز في كل الملاعب الصعبة، في إشبيلية وسان سيباستيان معقل ريال سوسيداد وبيلباو وبرشلونة وهذا صنع الفارق.



وتابع: كانت مهمة بسيطة لأنني حظيت بدعم النادي واللاعبين.



وأشار إلى إمكانية حصول ثنائي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور على راحة للاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وخسر ريال 4-3 ذهابا في مانشستر.



كما أكد أنشيلوتي غياب المدافع ديفيد ألابا عن لقاء الغد بعد تعرضه لإصابة أمام سيتي.

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