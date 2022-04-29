.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحديد موعد المباراة الأولى لمنتخب أوكرانيا منذ الحرب

  • الخط
أوكرانيا
المنتخب الأوكراني سيواجه نظيره الاسكتلندي في طريق التأهل لكأس العالم 2022

تحديد موعد المباراة الأولى لمنتخب أوكرانيا منذ الحرب

دوسلدورف - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيواجه منتخب أوكرانيا في مباراة ودية في مايو المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الأوكراني لمواجهة نظيره الاسكتلندي في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وسيستضيف نادي مونشنغلادباخ المباراة الودية في 11 مايو، وستخصص عائداتها للأعمال الخيرية في أوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهة أوكرانيا واسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتقرر إقامة مباراة المنتخبين في أول يونيو المقبل في غلاسكو، وسيلتقي الفائز في نهائي الملحق مع منتخب ويلز من أجل التأهل لنهائيات المونديال.

ويقيم منتخب أوكرانيا معسكراً تدريبياً في سلوفينيا، اعتبارا من الثاني من مايو، قبل التوجه إلى ملعب تدريبات مونشنغلادباخ بعدها بثمانية أيام استعداداً للمباراة الودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف عادت سعاد العبد الله إلى السباق الرمضاني هذا العام؟ كيف عادت سعاد العبد الله إلى السباق الرمضاني هذا العام؟
اكتشف المزيد