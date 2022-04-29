تحديد موعد المباراة الأولى لمنتخب أوكرانيا منذ الحرب

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أنه سيواجه منتخب أوكرانيا في مباراة ودية في مايو المقبل، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الأوكراني لمواجهة نظيره الاسكتلندي في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وسيستضيف نادي مونشنغلادباخ المباراة الودية في 11 مايو، وستخصص عائداتها للأعمال الخيرية في أوكرانيا.
وكان من المقرر إقامة مواجهة أوكرانيا واسكتلندا في الدور قبل النهائي للملحق الأوروبي في مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتقرر إقامة مباراة المنتخبين في أول يونيو المقبل في غلاسكو، وسيلتقي الفائز في نهائي الملحق مع منتخب ويلز من أجل التأهل لنهائيات المونديال.
ويقيم منتخب أوكرانيا معسكراً تدريبياً في سلوفينيا، اعتبارا من الثاني من مايو، قبل التوجه إلى ملعب تدريبات مونشنغلادباخ بعدها بثمانية أيام استعداداً للمباراة الودية.
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