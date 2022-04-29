رانغنيك مدرب يونايتد المؤقت سيتولى قيادة النمسا

أعلن غرهارد مليتيتش رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم يوم الجمعة عن تعيين رالف رانغنيك، الذي يقود مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، مدربا لمنتخب النمسا لمدة عامين بهدف التأهل لبطولة أوروبا 2024.
وأكد الألماني رانغنيك، الذي سيترك قيادة يونايتد للهولندي إيريك تن هاغ في نهاية الموسم، أنه سيستمر في منصبه الاستشاري في النادي الإنجليزي.
وقال رانغنيك: شرف لي أن أتولى منصب المدرب وأتطلع للعمل مع فريق شاب متعطش للنجاح والمنافسة في بطولة أوروبا (2024) في ألمانيا.
وأوضح الاتحاد النمساوي أن العقد يمتد لعامين بشكل مبدئي وسيتجدد تلقائيا لعامين إضافيين في حالة التأهل لبطولة أوروبا 2024.
وأضاف أنه يتوقع تسلم رانغنيك المهمة في أواخر مايو بعد نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأبلغ مليتيتش مؤتمرا صحافيا: نحن سعداء باكتساب مدرب صاحب خبرة دولية ومقتنعون بأن رالف رانغنيك هو الرجل المثالي.
وتابع: بفضل رؤيته سينقل الاتحاد النمساوي والمنتخب الوطني للأمام.
وتولى رانغنيك تدريب يونايتد بعد إقالة أولي غونار سولشاير في نوفمبر لكنه اتفق أيضا على العمل مستشارا لمدة عامين بالنادي.
وسيقود رانغنيك النمسا في مباريات بدوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.
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