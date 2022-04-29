رانغنيك: من المهم معرفة موقف رونالدو من البقاء معنا

ذكر رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أنه سيناقش مستقبل كريستيانو رونالدو مع المدرب الجديد إيريك تن هاغ ومجلس الإدارة، مع انتهاء عقد مهاجم البرتغال مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز القدم في نهاية الموسم المقبل.



وعاد رونالدو إلى يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد لمدة عامين قادما من يوفنتوس، وسبق له الفوز بثمانية ألقاب مع يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009.



وسجل اللاعب البالغ عمره 37 عاما 17 هدفا في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم، وهز الشباك في التعادل 1-1 مع ضيفه تشيلسي أمس الخميس. ولا يتفوق على رونالدو في قائمة هدافي الدوري سوى محمد صلاح مهاجم ليفربول.



وأبلغ رانغنيك الصحافيين عند سؤاله عن مستقبل رونالدو: هذا شيء يجب أن نتحدث عنه أنا وإيريك ومجلس الإدارة.



وأضاف: عقد كريستيانو ما زال ساريا لمدة عام آخر. من المهم أيضا معرفة موقفه من البقاء في النادي.



وقال رانغنيك في مقابلة منفصلة مع شبكة سكاي سبورتس إن القرار النهائي ليس بيده.



وتابع: في النهاية، سيكون قرار إيريك وكريستيانو أيضا. ليس لي أن أتحدث عن ذلك لكن كريستيانو قدم أداء رائعا اليوم.



ومع تسجيل رونالدو ثمانية من آخر تسعة أهداف ليونايتد في الدوري، أقر رانغنيك بأن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير، لكنه قال إن النادي سيركز على التعاقد مع مهاجمين جدد في الصيف.



وتابع المدرب الألماني: في الوقت الحالي، نعتمد كثيرا على كريستيانو، كما قدم أداء جيدا عند استحواذ تشيلسي على الكرة. لكن يجب أن يكون هناك تركيز على ضم اثنين من المهاجمين الجدد بالتأكيد.



وسيحل الهولندي تين هاغ محل رانغنيك بعد نهاية الموسم الحالي.



ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 55 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال رابع الترتيب والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

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