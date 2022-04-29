كونتي عن تدريبه لباريس سان جيرمان: كذب

انتقد المدرب الإيطالي لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنطونيو كونتي "الأخبار الكاذبة" بخصوص أنه بين المرشحين لتولي المهام الفنية في نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وارتبط اسم كونتي بنادي العاصمة الباريسية هذا الأسبوع بعد ورود تقارير تفيد بأن مدربه الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفني السابق لتوتنهام من المرجح أن يرحل في نهاية الموسم، في حين صرّح الأخير الخميس انه يشعر انه سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل إلى جانب مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد الاسباني.

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وبقي للمدرب الإيطالي 12 شهراً على عقده مع توتنهام بعدما رفض الالتزام بعقد طويل الأمد مع النادي الإنجليزي منذ أن حلّ بدلاً من البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المُقال في نوفمبر.

ورداً على سؤال عن ارتباط اسمه بسان جرمان أصر كونتي على عدم صحة هذه المزاعم، وقال أمام الصحافيين: من الواضح أنني أعتقد أنه من الجيد أن تقدر الأندية الأخرى عملي. هذا من جهة. لكن الحقيقة هي أنني لا أحب عندما يحاول الناس (اختراع) الأخبار، لمجرد التحدث وفقط لإثارة المشكلات.

وتابع ابن الـ 52 عاماً: هذا ليس صحيحاً وغير عادل بالنسبة لي وللأندية المعنية وللاعبين. أكرر، هذا النوع من المواقف يجعلني أبتسم، مشدداً على أن: الأشخاص الذين يريدون إخبار شيء عن هذه المسألة عليهم إظهار الاحترام لجميع الأشخاص المتورطين في هذا الموقف وعدم اختراع أخبار مزيفة وإلقاء الكثير من الأكاذيب.

وأردف: في هذه الحالة، من يعمل في كرة القدم من لاعبين أو مدربين، يعلمون جيداً أنه في هذه المرحلة من الموسم تبدأ الكثير من الأخبار الكاذبة في الظهور.

ورفض كونتي أن يكون الحديث عن مستقبله مصدر إلهاء للاعبيه وهم يقاتلون من أجل التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل مواجهة ليستر سيتي الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين يتأخر توتنهام، الخامس برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال منافسه في شمال لندن وصاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم قبل خمس مراحل من النهاية.

وقال كونتي: في هذه اللحظة، نحتاج أنا واللاعبون والنادي والجماهير إلى التركيز على هدف مهم بالنسبة لنا، مضيفاً: نحن نعيش هذا الحلم. علينا أن نستمر حتى النهاية لحجز مركز في دوري أبطال أوروبا. من الصواب التأكيد على أننا نقاتل من أجل هدف لم يكن في أذهاننا في بداية الموسم.

وختم مدرب يوفنتوس الإيطالي وتشلسي الانجليزي السابق قائلاً: الآن سيكون من المهم للغاية التركيز وعدم الاستماع إلى الأخبار الكاذبة والأشخاص الذين يريدون بالتأكيد خلق المشكلات لنا.