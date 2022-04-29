وست هام يحقق في مزاعم اعتداء مشجعين على معلقين من ألمانيا

ذكر وست هام يونايتد أنه يعمل على تحديد هوية مشجعين بعد مزاعم الاعتداء على معلقين بمحطة إذاعية ألمانية خلال الخسارة على أرضه 2-1 من أينتراخت فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.
واشتكى المراسلان فيليب هوفمايستر وتيم بروكماير من محطة هيسيشر روندفونك المحلية من تعرضهما لهجوم عقب هدف ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 21 ليتعادل الفريقان 1-1 وانتقلا إلى مقاعد أخرى بين الشوطين.
وأكد وست هام أنه على علم بالواقعة ويعمل على تحديد هوية المعتدين.
وأوضح متحدث باسم النادي الإنجليزي: اتساقا مع نهجنا الذي لا يتساهل مع العنف سننقل للشرطة تفاصيل عن أي مشجع نحدد هويته.
وأضاف: سيعاقب المتورطون بإيقاف لأجل غير مسمى مع عدم السماح بدخول استاد لندن والسفر مع الفريق، لا مجال لهذا النوع من التصرفات.
وكتب هوفمايستر عبر تويتر أنه وزميله في حالة جيدة.
وتابع: خالص الأماني بالتوفيق لكل مشجعي وست هام المحبين لكرة القدم والذين يحترمون المنافسين.
ويستضيف وست هام، صاحب المركز السابع في الدوري الممتاز، أرسنال في المسابقة بعد غد الأحد قبل السفر إلى فرانكفورت لخوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل.
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