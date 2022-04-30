أرتيتا: التأهل لدوري الأبطال إنجاز يدفعنا للأمام

ذكر مايكل أرتيتا مدرب أرسنال إن تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيكون بمثابة دفعة "قوية" لمستقبل النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأنهى أرسنال الموسم الماضي محتلا المركز الثامن وحاليا يحتل المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين متقدما بنقطتين على جاره ومنافسه اللندني توتنهام هوتسبير قبل أخر خمس جولات من الموسم.



وأخر مرة شارك فيها أرسنال في دوري الأبطال كانت في موسم 2016-2017 وتأهل وقتها لدور 16.



وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة إنجاز كبير مطلوب جدا ودفعة قوية تدفع بالنادي إلى الأمام.



لكن أرتيتا وهو إسباني أكد أنه مستعد لمواجهة إمكانية عدم تحقيق هذا الهدف قائلا: هذا جزء من هذه الوظيفة، لكننا نتمنى الفوز بألقاب في كل موسم وليس التأهل لدوري الأبطال فقط.



وبعد توليه تدريب أرسنال في 2019 قاد أرتيتا النادي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبالدرع الخيرية.



وقال أرتيتا الذي سيحل فريقه ضيفا على وست هام يونايتد يوم الأحد إن فريقه سيسعى لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال الصيف بهدف الفوز بألقاب كبيرة.



وأضاف: نسعى لتعزيز قوة الفريق ولتعزيز تشكيلة البداية لتصبح أكثر قوة، سيعتمد هذا على عدة عوامل، عودة لاعبين من الإعارة ومدى إمكانية استمرارهم معنا وعلى وضعنا المالي بناء على الموقع الذي سنحصل عليه في نهاية الموسم وعلى احتياجات النادي لشراء أو بيع لاعبين.



وأتم: هناك الكثير من علامات الاستفهام. لكنها كرة القدم، الأمر الجيد هو أن الخطة واضحة لكنها تظل خطة فقط حتى يبدأ التنفيذ.



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