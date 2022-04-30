أسرة رايولا تعلن وفاته

أعلنت أسرة مينو رايولا أحد أشهر وكلاء لاعبي كرة القدم على الإطلاق وفاته يوم السبت.
وكتبت الأسرة في حساب رايولا على تويتر: بحزن بالغ نود الإعلان عن وفاة أكثر وكلاء كرة القدم رعاية للآخرين وأفضلهم على الإطلاق.
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وأضافت الأسرة: قاتل مينو حتى النهاية بنفس القوة المستخدمة في المفاوضات للدفاع عن لاعبيه. كما جرت العادة، جعلنا مينو نشعر بالفخر.
ووُلد رايولا في إيطاليا ونشأ في هولندا قبل أن يصبح أحد أهم وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم ويتعاون مع لاعبين بارزين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وإرلينغ هالاند وبول بوغبا.
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