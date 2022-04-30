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إيقاف لاعبة تنس قيرغيزستانية 16 عامًا وتغريمها 100 ألف دولار

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اللاعب اعترفت بالاتهام الموجه إليها

إيقاف لاعبة تنس قيرغيزستانية 16 عامًا وتغريمها 100 ألف دولار

باريس - فرانس برس

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فرضت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب الجمعة عقوبة الإيقاف لمدة ستة عشر عامًا بينها ستة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف دولار (94700 يورو) على القيرغيزستانية كسينيا بالكينا بسبب التلاعب في بعض المباريات.

وأوقفت بالكينا التي ارتقت إلى المركز 164 في تصنيف اللاعبات المحترفات في أبريل 2010، مؤقتًا منذ نوفمبر 2019، وبالتالي فإن عودتها إلى الملاعب عقب العقوبة ستكون في نوفمبر 2029.

وقالت الوكالة أن اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا اعترفت بالتلاعب بنتائج المباريات في 2018 و2019.

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