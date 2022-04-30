جوهور الماليزي إلى ثمن نهائي آسيا للمرة الأولى

بلغ جوهور دار التعظيم الماليزي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 2-1 يوم السبت على ستاد السلطان إبراهيم في جوهور بارو في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل الأرجنتيني لياندرو فيلاسكيس (4) وبارك يونغ-وو (90+4 خطأ في مرمى فريقه) هدفي جوهور، وجون أمامنو (6) هدف أولسان هيونداي.

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وأنهى جوهور دار التعظيم، بطل مسابقة كأس الاتحاد الأسيوي عام 2015، منافسات المجموعة التي استضاف مبارياتها، في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين أمام كاواساكي فرونتال الياباني الذي استغل خسارة الفريق الكوري الجنوبي لانتزاع المركز الثاني منه عقب فوزه على غوانغجو الصيني 1-صفر سجله كي تشينين (14) على ستاد تان سري داتو حاجي حسن يونس.

في المقابل، تراجع أولسان هيونداي الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط وخرج خالي الوفاض كون متصدري المجموعات وأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، يتأهلون إلى ثمن النهائي.

وينتظر كاواساكي ختام الجولة السادسة لمعرفة مصيره بين أفضل ثلاثة أندية في الوصافة.