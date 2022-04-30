رايولا الأكثر ربحًا.. مليون يورو لكل صفقة و950 مليون قيمة لاعبيه

يعد الإيطالي الراحل مينو رايولا وكيل اللاعبين الأكثر ربحًا في العالم، إذ تبلغ قيمة عمولته من كل صفقة يبرمها ما يقارب المليون يورو.

وأعلنت أسرة رايولا وفاته عن عمر يناهز 54 عامًا بعد صراع من المرض، وقالت عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": بحزن بالغ نود الإعلان عن وفاة أكثر وكلاء كرة القدم رعاية للآخرين وأفضلهم على الإطلاق.

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وأضافت: قاتل مينو حتى النهاية بنفس القوة المستخدمة في المفاوضات للدفاع عن لاعبيه. كما جرت العادة، جعلنا مينو نشعر بالفخر.

ووفقًا لدراسة أجرتها "OLBG" باستخدام بيانات من "فوربس" وتم نشرها يوليو الماضي، فإن الوكيل الإيطالي يحقق أرباحًا تبلغ 796,345 جنيه إسترليني من كل صفقة، أي ما يعادل 949,567 يورو.

ويفوق هذا المبلغ ما يحققه أقرانه، حيث يحصل خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو على 600 ألف يورو من كل اتفاق، بينما يكسب جوناثان بارنيت وكيل غاريث بيل 183 ألف يورو في الصفقة الواحدة.

وبالرغم من كونه الأكثر ربحًا بين زملائه، يمتلك رايولا عقود 77 لاعبًا فقط، وهو أقل عدد من اللاعبين بين أشهر وكلاء كرة القدم في العالم، مقارنة بـ 149 لاعب لشركة "غيستفوت" التابعة لمينديز، بينما يهتم بارنيت بـ673 لاعب في شركة "ICM Stellar Sports".

ويبلغ متوسط قيمة لاعبي رايولا 12 مليون يورو لكل لاعب، وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن النرويجي إيرلينغ هالاند هو الأغلى بين لاعبي الوكيل الإيطالي الراحل وتقدر قيمته السوقية حاليًا بـ150 مليون يورو.

وتصل قيمة لاعبي رايولا الـ77 الحاليين إلى 952 مليون يورو، ويبلغ إجمالي عقودهم في يوليو الماضي 730 مليون يورو.

ويطلب رايولا نسبة تقدر بـ9.99% كعمولة من كل عقد، وتبلغ ثروته حتى عام 2022 حسبما أشارت "سي إيه نوليدج" 90 مليون دولار.

ولم يكن رايولا يأبه للانتقادات اللاذعة التي تطاله من المشجعين وإدارات الأندية، وصرّح لـ "بي بي سي" في بداية عام 2021: أنا لا أهتم سوى بما يريده وكلائي، إذا كنت جشعًا وسيئًا، لماذا وكلائي سعداء معي؟ لماذا لا يرحلون؟

وتابع: سأكون كاذبًا إذا قلت أن الانتقادات لا تزعجني، لكني إذا كنت وكيل إبراهيموفيتش، فلا يستطيع أحد أن يحكم عليّ سوى إبرا ذاته.

وأتمّ: وظيفتي هي إبرام أفضل صفقة للاعب، لا أكثر ولا أقل، والحصول من النادي على خدمات له قد لا يعرفها الناس حتى.