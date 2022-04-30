ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول

أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت.



واستفاد ريال من ثنائية البرازيلي رودريغو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيمة الأهداف قرب النهاية.



وحقق ريال فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.



وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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