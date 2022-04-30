ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول

أحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت.
واستفاد ريال من ثنائية البرازيلي رودريغو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيمة الأهداف قرب النهاية.
وحقق ريال فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، ليضمن التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.
وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
لأول مرة منذ 32 عامًا.. ريال مدريد يستعد لحسم الدوري قبل 4 جولاتيقف ريال مدريد المتصدر على عتبة الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990 في حال نجح في كسب نقطة ... رياضة
-
مانشستر سيتي ينتصر.. وريال مدريد يتمسك بأمل العودةفاز مانشستر سيتي 4-3 على ضيفه ريال مدريد في مباراة ممتعة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد الاتحاد يوم الثلاثاء.وتقدم سيتي ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي يترقب نقطة الحسم لإكمال خماسية تاريخيةسيحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنجازا نادرا بالتتويج بكل بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا إذا جمع نقطة على الأقل من مباراة بملعبه ضد ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية