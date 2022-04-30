عقوبة كبيرة لريفر بليت بسبب إلقاء الموز على جماهير الخصم

فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) غرامة مالية بقيمة 30 ألف دولار على نادي ريفر بليت الأرجنتيني يوم الجمعة بعد التقاط صور لأحد مشجعيه وهو يلقي الموز على جمهور فريق فورتاليزا البرازيلي الزائر خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد القاري إنه "سيزيد وسيشدد" العقوبات على مثل هذه المخالفات بعد حدوث عدد من الحوادث والإساءات العنصرية في مباريات اللعبة الشعبية في القارة استهدفت بصفة رئيسية الفرق البرازيلية.

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واستنكر ريفر بليت الحادث الذي وقع في 14 أبريل الجاري وقالت وسائل إعلام إن النادي فرض إيقافا على هذا المشجع لمدة 180 يوما.

وفي الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة في مدينة ساو باولو البرازيلية مشجعا أرجنتينيا خلال مباراة بين كورنثيانز وبوكا جونيورز بعد تصويره وهو يقلد أصوات وحركات القردة.



وتم الإبلاغ عن إساءات عنصرية أخرى وقعت خلال مباريات شاركت فيها أندية برازيلية في تشيلي والإكوادور.



وقال الكونميبول في بيان إن: أي تصرفات عنصرية أو أي أشكال أخرى من العنف غير مقبولة على الإطلاق.



وأكد الاتحاد أنه سيضع برامج جديدة لمكافحة العنصرية عبر مستويات مختلفة من اللعبة الشعبية في الدول الأعضاء.



وأضاف البيان: الكونميبول سيغير اللوائح والقواعد لزيادة وتشديد العقوبات على الإساءات العنصرية.

لكن الاتحاد القاري لم يكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهذه التغييرات التي يخطط للقيام بها.