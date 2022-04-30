كاسانو: لن أشاهد أي مباراة لبرشلونة إذا انضم لوكاكو

حذّر اللاعب الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو إدارة برشلونة من ضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الحالي وقال إنه "لن يشاهد أي مباراة للفريق" إذا تمّت الصفقة.

ولا يقضي روميلو موسمًا جيدًا مع ناديه الإنجليزي، وذلك عقب انضمامه إليه بـ115 مليون يورو الصيف الماضي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مسجلًا 5 أهداف فقط في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى توتر علاقته بمدربه توخيل وجماهير النادي اللندني عقب حوار سابق قال فيه إنه يتمنى العودة لإيطاليا.

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وقال كاسانو في حديثه لـ "BoboTV": أحب فلسفة برشلونة وطريقة لعب الفريق، لكن إذا انضم لوكاكو لن أشاهد أي مباراة.

وتابع: لا يستطيع أن يمرر 3 تمريرات رفقة تشيلسي، في برشلونة يمررون 55 تمريرة قبل تسجيل الهدف، كيف سيمكنه فعل ذلك؟

ولا يزال مستقبل لوكاكو غامض في ظل العقوبات المفروضة على تشيلسي بعد "العملية العسكرية" لروسيا في أوكرانيا، وإعلان مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عن نيته لبيعه.

ويستمر عقد البلجيكي البالغ من العمر 28 عامًا حتى 2026، وشارك في 40 مباراة خلال جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 12 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.