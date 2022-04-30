كلوب: فريقنا استثنائي

كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لتشكيلة فريقه بعد الفوز 1-صفر على مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت رغم إدخال خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية.



واستبعد المدرب الألماني محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد وإبراهيما كوناتي وتياغو ألكانتارا وفابينيو من التشكيلة الأساسية بعد مشاركتهم في الفوز على فياريال في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.



وكان هدف نابي كيتا في الشوط الأول كافيا ليتقدم ليفربول بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد يوم السبت.



وأبلغ كلوب الصحفيين عند سؤاله عن قدرة فريقه على تقديم أداء جيد رغم التغييرات: هذا رائع، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الوحيد لموقف الذي نحن فيه الآن.



وأضاف: كان يجب رؤية وجوه اللاعبين الذين لم يشاركوا اليوم بعد نهاية المباراة. هذا مذهل. كنا نعلم ذلك. هذه مجموعة استثنائية وبمواهب استثنائية وشخصية قوية.



وما زال ليفربول ينافس على رباعية لا سابق لها، إذ حصد لقب كأس رابطة الأندية المحترفة ويواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 14 مايو.



وكال كلوب المديح للمخضرم جيمس ميلنر بعد الأداء الرائع للاعب البالغ عمره 36 عاما.



وقال: رائع. ميلنر مهم للغاية بالنسبة لنا لأن على سبيل المثال فهو مفيد للغاية خارج الملعب خاصة عندما لا يتحدث المدرب اللغة الأم للنادي. وأيضا على أرض الملعب، قدم مباراة رائعة اليوم.

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