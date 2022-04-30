ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل

اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل 1 - صفر يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وجاء هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 19 وسجله نابي كيتا ليهدي الفريق النقاط الثلاث.

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وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 82 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لمانشستر سيتي استعادة الصدارة عبر مباراته المقررة يوم السبت أمام مضيفه ليدز يونايتد ضمن المرحلة نفسها.

ودفع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي لويس دياز وديوغو جوتا وساديو ماني في الهجوم ضمن التشكيل الأساسي، بينما شارك النجم المصري محمد صلاح من مقاعد البدلاء بدلا من ساديو ماني في الدقيقة 69 .