مصر تطلب إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في ملعب محايد.
وأقام الكاف نهائي دوري الأبطال في آخر نسختين من مباراة واحدة حاسمة، بدلا من نظام الذهاب والإياب، وفاز الأهلي المصري باللقبين.
وتفوق الأهلي على غريمه المحلي الزمالك في نهائي أقيم بالقاهرة، بينما انتصر على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي الموسم الماضي في مباراة واحدة أقيمت بالمغرب.
وذكرت تقارير أن الكاف ينوي إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب هذا الموسم أيضا، لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلن شيئا بشكل رسمي.
وقال الاتحاد المصري في بيان إنه خاطب الكاف وطالب بإقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب محايد بعيدا عن الأطراف الأربعة لقبل النهائي.
وأضاف: يؤكد الاتحاد المصري تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر والجزائر والمغرب وأنغولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور.
وبلغ الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال حيث سيواجه وفاق سطيف الجزائري، بينما يلعب الوداد المغربي في المواجهة الأخرى أمام بترو الأنغولي.
وسيقام نهائي دوري الأبطال قرب نهاية مايو المقبل.
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