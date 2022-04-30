هبوط نوريتش سيتي بعد الخسارة من أستون فيلا

هبط نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام أستون فيلا حيث سجل البديل داني إنغز هدفا وصنع آخر يوم السبت.

وشارك إنغز بدلا من ليون بيلي وصنع الهدف الأول لزميله أولي واتكنز من أول لمسة تقريبا بعد مرور 41 دقيقة من اللعب.

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وأضاف إنغز بنفسه الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، ليضمن انتصار أستون فيلا ويرسل نوريتش إلى دوري الدرجة الثانية.



وكان نوريتش يحتاج إلى تجنب الخسارة، مع انتظار عدم فوز بيرنلي على واتفورد، لكنه خسر، كما فاز بيرنلي 2-1 على واتفورد.