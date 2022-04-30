نابولي يضمن نظريًا المشاركة في دوري الأبطال بسداسية ضد ساسولو

ضمن نابولي نظريًا المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه الكاسح على ضيفه ساسوولو 6-1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا.

وقبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، يحتل الفريق الجنوبي المركز الثالث برصيد 70 نقطة متقدمًا بفارق 12 نقطة عن روما الخامس الذي يستقبل بولونيا يوم الأحد. وحتى لو فاز فريق العاصمة بمبارياته الأربع الأخيرة وخسر نابولي جميع مواجهاته، فإن مواجهتيهما المباشرتين اللتين انتهتا بالتعادل وفارق الأهداف الشاسع لصالح الفريق الجنوبي (+36 مقابل +15) تجعله منطقيًا ضامنًا للمركز الرابع أقله.

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افتتح المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي مهرجان الأهداف لنابولي بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية (7). وأضاف النيجيري فيكتور اوسيمين بالطريقة ذاتها الهدف الثاني قبل أن ترتطم كرته بالعارضة وتتهادى داخل الشباك (15). وقام اوسيمين بدور الممر باتجاه زميله المكسيكي هيرفينغ لوسانو ليسجل الهدف الثالث (19) قبل أن يعزز البلجيكي المخضرم درايس مرتينس تقدم فريقه بالهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

وأضاف ميرتنس هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه مطلع الشوط الثاني (54)، واختتم الكوسوفي أمير رحماني المهرجان في الدقيقة 80. وسجل ساسوولو هدفًا شرفيًا بواسطة الفرنسي ماكسيم لوبيز قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي مباراة ثانية، بات كالياري يواجه خطر السقوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بسقوطه على أرضه أمام فيرونا 1-2.

ويحتل كالياري المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة لكنه بات مهددا من جنوى الذي يخوض لاحقًا مباراة دربي المدينة ضد سمبدوريا، كما يلتقي لاحقًا لاتسيو مع مضيفه سبيتسيا.