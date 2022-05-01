إنجاز تاريخي لكيتشي بتأهله إلى ثمن نهائي آسيا

دخل كيتشي التاريخ بعدما بات أول فريق من هونغ كونغ يتأهل الى الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بانتزاعه تعادلاً في الوقت القاتل أمام فيسيل كوبي الياباني 2-2 يوم الأحد في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة العاشرة.

وكان كيتشي بحاجة الى نقطة التعادل لكي يبلغ ثمن النهائي بصحبة كوبي عن هذه المجموعة التي تقلص عدد فرقها الى ثلاثة بعد انسحاب شنغهاي بورت الصيني نتيجة موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا وما ترافق معها من تشدد في إجراءات السفر.

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لكن بدا أن آمال كيتشي بتحقيق الانجاز تبخرت حين وضع يوشينوري موتو الفريق الياباني في المقدمة قبل ثلاث دقائق على نهاية المباراة في بوريرام التايلاندية التي احتضنت منافسات هذه المجموعة.

لكن على غرار ما حصل في نهاية الشوط الأول حين تقدم فيسيل عبر البرازيلي لينكولن (44 من ركلة جزاء) قبل أن يرد المونتينيغري ديان داميانوفيتش من نقطة الجزاء أيضاً (45+3)، خطف كيتشي التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر الإسباني راوول باينا (90+1)، ليدخل التاريخ كأول فريق من هونغ كونغ يبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

ورفع كيتشي رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف منافسه الياباني الذي حسم بدوره بطاقته، فيما حل شيانغراي يونايتد التايلاندي المضيف ثالثاً بنقطة فقط.

ولم يعكر طرد باينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني فرحة كيتشي بتحقيق هذا الانجاز والتأهل الى ثمن النهائي بين أفضل ثلاثة فرق حلت وصيفة في المجموعات الخمس لمنطقة شرق آسيا.