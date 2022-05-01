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ثنائية سون تنعش آمال توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا

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توتنهام
توتنهام على بُعد نقطة واحدة من غريمه وجاره أرسنال

ثنائية سون تنعش آمال توتنهام في التأهل لدوري أبطال أوروبا

لندن - رويترز

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أحرز سون هيونغ-مين هدفين، بعدما افتتح هاري كين التسجيل، ليفوز توتنهام هوتسبير 3-1 على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينعش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبات توتنهام على بُعد نقطة واحدة من غريمه وجاره أرسنال في الصراع على المركز الرابع، وقبل أن يلعب النادي اللندني مع وست هام يونايتد يوم الأحد.

وسدد باتسون داكا مهاجم ليستر في القائم في الدقيقة 14، لكن بعد ثماني دقائق منح كين التقدم لتوتنهام بعدما أفلت من الرقابة وقابل ركلة ركنية نفذها سون وهز الشباك بضربة رأس.

وشارك ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 55 ليترك بصمة واضحة لناديه حيث صنع الهدف الثاني لزميله سون، ثم كرر الأمر وصنع الهدف الثالث للاعب الكوري الجنوبي.

وقلص ليستر الفارق بواسطة كليتشي إيهيناتشو في الوقت بدل الضائع.

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