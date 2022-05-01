ريال مدريد يريد عودة رونالدو

تزداد التكهنات حول عودة عاطفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي، لفريقه الإسباني مرة أخرى، خاصة في ظل التغيرات التي ستحدث الصيف المقبل.

ونشرت صحيفة ميرور "البريطانية" تقريرًا قالت به أن أداء رونالدو الجيد في الدوري الإنجليزي مع فريقه "الضعيف" أثار إعجاب شخصيات بارزة في نادي العاصمة الإسبانية، وأنهم يدركون أن نجاحه خلال فترته الثانية مع "الميرينغي" مضمون.

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ولعب رونالدو 36 مباراة خلال جميع المسابقات مع فريقه الإنجليزي هذا الموسم، سجل 23 هدفًا وصنع 3 آخرين، ويحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف محمد صلاح نجم ليفربول.

وبالرغم من عقده الذي يمتد لموسمين مع ناديه، مع إمكانية التمديد لسنة ثالثة، إلا أن التغييرات التي ستحدث في الصيف وقدوم إيريك تن هاغ على رأس القيادة الفنية لـ"الشياطين الحمر" قد تعجّل من رحيل "الدون"، خاصة أن المدرب الهولندي يُعرف برغبته في الاعتماد على الشباب والاستفادة من طاقتهم الكبيرة في الملعب.

ومن المؤكد أن رونالدو يريد المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن هذا لن يحدث بنسبة كبيرة إذا استمر في مانشستر يونايتد بعدما أصبحت مهمة الألماني رالف رانغنيك صعبة في الوصول للمراكز المؤهلة للبطولة، ولم يغب رونالدو مطلقًا في أي موسم خلال مسيرته عن البطولة القارية.