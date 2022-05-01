ريتشارليسون يسجل هدف فوز إيفرتون على تشيلسي

استغل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون خطأ دفاعيا ليقود فريقه للفوز 1-صفر على إيفرتون والحصول على دفعة مهمة للهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط حماس كبير في ملعب جوديسون بارك يوم الأحد.



وتقدم إيفرتون بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الثاني، حيث تباطأ سيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي في تمرير الكرة، ليقطعها ريتشارليسون ثم يسدد كرة منخفضة في شباك الحارس إدوار مندي.



وسيطر تشيلسي على الكرة، لكن إيفرتون صمد بكل بسالة في آخر نصف ساعة. واستمر إيفرتون في منطقة الهبوط لكنه بات يتأخر بنقطتين على بيرنلي وليدز يونايتد في منطقة الأمان ويملك مباراة واحدة مؤجلة.



وبقي تشيلسي ثالثا برصيد 66 نقطة من 34 مباراة حيث يحاول حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتقدم تشيلسي بست نقاط على أرسنال خامس الترتيب لكنه خاض مباراة واحدة إضافية.



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