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كورتوا: هناك من احتفل كأنه فاز بالدوري بعد الكلاسيكو

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كورتوا
كورتوا خلال احتفالات اللقب

كورتوا: هناك من احتفل كأنه فاز بالدوري بعد الكلاسيكو

مدريد - د ب أ

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رد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على البرازيلي داني الفيش مدافع برشلونة، بعد تتويج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وحسم الريال لقب الدوري الإسباني عبر فوزه العريض على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف دون رد يوم السبت قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وبعد فوز برشلونة على الريال 4 - صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني في مارس الماضي ، قال ألفيش مازحا إن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة على التتويج باللقب.

وقال كورتوا: بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة.

وأضاف: لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيغو في مباراة صعبة وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائما ما تكون صعبة علينا.

وختم الحارس البلجيكي بالقول: هذا عمل الفريق بأكمله نحن جميعا نهاجم وندافع.

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