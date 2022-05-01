كورتوا: هناك من احتفل كأنه فاز بالدوري بعد الكلاسيكو

رد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على البرازيلي داني الفيش مدافع برشلونة، بعد تتويج النادي الملكي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.
وحسم الريال لقب الدوري الإسباني عبر فوزه العريض على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف دون رد يوم السبت قبل أربع جولات من نهاية الموسم.
وبعد فوز برشلونة على الريال 4 - صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني في مارس الماضي ، قال ألفيش مازحا إن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة على التتويج باللقب.
وقال كورتوا: بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة.
وأضاف: لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيغو في مباراة صعبة وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائما ما تكون صعبة علينا.
وختم الحارس البلجيكي بالقول: هذا عمل الفريق بأكمله نحن جميعا نهاجم وندافع.
-
كم يكسب ريال مدريد بعد فوزه بلقب الليغا للمرة 35 في تاريخه؟سيحصل الريال على 61.2 مليون يورو قصص اقتصادية
-
ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيولأحرز ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول يوم السبت.واستفاد ريال من ثنائية ... رياضة
-
لأول مرة منذ 32 عامًا.. ريال مدريد يستعد لحسم الدوري قبل 4 جولاتيقف ريال مدريد المتصدر على عتبة الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل أربع مراحل من النهاية وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990 في حال نجح في كسب نقطة ... رياضة