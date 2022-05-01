لاعب برازيلي يعتدي على حكمة بعد طرده

شهد نهائي ولاية بيرنامبوكو البرازيلية واقعة مؤسفة بعدما اعتدى لاعب فريق ناوتيكو على حكمة مباراته أمام فريق ريترو عقب قيامها بطرده.
وبعد 19 دقيقة فقط من بداية مباراة الإياب، طُرد لاعب ناوتيكو جان كارلوس بعد مراجعة طويلة من حكمة اللقاء في جهاز تقنية حكم الفيديو، عقب أن قام بضرب لاعب المنافس بكوعه، وبعد توقف دام 3 دقائق، اتخذت حكمة المباراة قرارها وقامت بإشهار البطاقة الحمراء له.
انفجر كارلوس في وجه الحكمة وركض في اتجاهها مما أجبرها على دفعه قبل أن يتدخل الفريقان وطاقم الحكام لإبعاده عنها، وقام زملاء اللاعب بإخراجه من ملعب المباراة بعد الفوضى التي حدثت.
أحرز فريق ناوتيكو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الذهاب بتفوق ريترو بهدف دون رد، والتي أنصفت ناوتيكو وفاز بالمباراة 4-2.
-
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعين أول مديرةعين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أول مديرة له يوم الثلاثاء، حيث أسند المنصب للمهندسة المعمارية لويزا روزا ويتضمن عملها الإشراف على مشروعات بناء ... رياضة
-
رجل مسلح يهدد مهاجم إنترناسيونال البرازيلياستنكر إنترناسيونال المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم "التهديدات الجبانة" التي وجهت إلى لاعبه إدنيلسون الذي تلقى فيديو يظهر فيه رجل مسلح يطالبه ... رياضة
-
إصابة لاعب برازيلي بهاتف محمول في مباراة قمة بورتو أليغريأصيب لاعب كرة قدم برازيلي في غريميو القادم من بورتو أليغري بهاتف محمول أثناء احتفاله بهدف يوم السبت وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي.وكان ... رياضة