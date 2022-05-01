.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لاعب برازيلي يعتدي على حكمة بعد طرده

  • الخط
حكمة
لقطة للواقعة

لاعب برازيلي يعتدي على حكمة بعد طرده

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد نهائي ولاية بيرنامبوكو البرازيلية واقعة مؤسفة بعدما اعتدى لاعب فريق ناوتيكو على حكمة مباراته أمام فريق ريترو عقب قيامها بطرده.

وبعد 19 دقيقة فقط من بداية مباراة الإياب، طُرد لاعب ناوتيكو جان كارلوس بعد مراجعة طويلة من حكمة اللقاء في جهاز تقنية حكم الفيديو، عقب أن قام بضرب لاعب المنافس بكوعه، وبعد توقف دام 3 دقائق، اتخذت حكمة المباراة قرارها وقامت بإشهار البطاقة الحمراء له.

انفجر كارلوس في وجه الحكمة وركض في اتجاهها مما أجبرها على دفعه قبل أن يتدخل الفريقان وطاقم الحكام لإبعاده عنها، وقام زملاء اللاعب بإخراجه من ملعب المباراة بعد الفوضى التي حدثت.

أحرز فريق ناوتيكو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الذهاب بتفوق ريترو بهدف دون رد، والتي أنصفت ناوتيكو وفاز بالمباراة 4-2.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة ترابية في الأنبار وكربلاء والنجف والسلطات تحذر من تدني الرؤية عاصفة ترابية في الأنبار وكربلاء والنجف والسلطات تحذر من تدني الرؤية
اكتشف المزيد