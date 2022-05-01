لياو يهدي ميلان فوزا ثمينا على فيورنتينا

أحرز رافائيل لياو هدفا من خطأ فادح لحارس المرمى قرب النهاية، ليمنح ميلان فوزا ثمينا 1-صفر على فيورنتينا، ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق خمس نقاط يوم الأحد.
وقبل ثماني دقائق من النهاية، استغل لياو تمريرة خاطئة من بيترو تيراتشيانو حارس فيورنتينا، وسدد كرة منخفضة داخل الشباك.
وأصبح رصيد فريق المدرب ستيفانو بيولي 77 نقطة من 35 مباراة وبفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب الذي يستطيع تقليص الفارق عندما يواجه أودينيزي يوم الأحد.
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