موسيماني: سنفوز على الفرق التي تنافسنا في الدوري

أخفق الأهلي في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تعادله بشق الأنفس 1-1 مع سيراميكا كليوباترا بركلة جزاء في الدقيقة 101 اليوم السبت، وأقر المدرب بيتسو موسيماني بوجود مشكلة هجومية لدى بطل أفريقيا.



وعقب الخسارة 1-صفر من المصري البورسعيدي في وقت سابق هذا الشهر تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بدون أهداف قبل التعادل مع سيراميكا، ليحرز هدفا واحدا في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.



وقال موسيماني للصحفيين عقب المباراة: نواجه مشكلة في تسجيل الأهداف في الفترة الأخيرة وهذا الأمر بحاجة إلى تصحيح.



وأضاف المدرب القادم من جنوب أفريقيا: لم نسجل أهدافا في آخر مباراتين لكننا صنعنا الكثير من الفرص لذا توجد مشكلة في إنهاء الفرص.



وتابع: في آخر مباراتين واجهنا فريقين يلعبان بستة أو سبعة مدافعين. أحترم هذا الأمر لكنه تسبب في فقدان أربع نقاط ويجب أن نضع هذا في الاعتبار وأن نعالج المشكلة.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط خلف الزمالك المتصدر وحامل اللقب لكن تتبقى مباراتان لفريق موسيماني.



ولا يشعر موسيماني بالقلق خاصة أن الأهلي يمضي بشكل جيد في دوري أبطال أفريقيا وسيواجه وفاق سطيف الجزائري في قبل النهائي خلال سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.



وواصل: لا يوجد ما يدعو للقلق ويجب أن يتحلى الجميع بالثقة. الدوري لم ينته بعد وستجمعنا مواجهات بالفرق المتنافسة معنا في الدوري وسنسعى للفوز بها.

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