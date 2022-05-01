"غير عادل".. نادال ينتقد ويمبلدون بعد حظر اللاعبين الروس

انتقد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال بشدة استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) هذا العام.

وقال نادال في مؤتمر صحفي يوم الأحد قبل انطلاق بطولة الأساتذة في العاصمة الإسبانية مدريد، إن قرار المنظمين "غير عادل على الإطلاق".

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وأصدرت اللجنة المنظمة لبطولة ويمبلدون، إحدى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى، التي تجرى فعالياتها على الملاعب العشبية، قرارها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا ودعم بيلاروسيا له.

وقال مسؤولو ويمبلدون إن ضغوط الحكومة البريطانية لم تترك لهم سوى القليل من البدائل.

لكن نادال (35 عاما) ، قال: هذا غير عادل جدا لزملائي. ماذا يمكن للفقراء أن يفعلوا حيال ذلك؟

وأضاف أن اللاعبين لا يتحملون المسؤولية عن "ما يحدث".

وانتقد لاعبون كبار آخرون القرار، حيث كان من بينهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حيث يعني هذا القرار حرمان النجم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا من المشاركة في المنافسات التي تجرى بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة من 27 يونيو حتى 10 يوليو المقبلين.