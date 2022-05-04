إصابة لاعب هولندي في حادث سيارة أودى بحياة سائق

نقل لاعب كرة القدم الهولندي ريك فان درونغيلين إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابات لم يتم الكشف عنها في حادث سيارة أودى بحياة سائق السيارة الأخرى، حسب ما أفاد ناديه ميتشلين البلجيكي يوم الأربعاء.

وكشف نادي ميتشلين أن الحادث وقع في الصباح، عندما كان فان درونغيلين في طريقه إلى التدريب. ولم يُعرف بعد سبب الحادث.

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وصرح توم كالوي، المدير الرياضي لميتشيلين: نود أن نعرب عن تعازينا لأسرة الضحية.

وأضاف كالوي: ريك نفسه تم نقله إلى المستشفى. تبدو إصاباته طفيفة للوهلة الأولى، لكن المزيد من الفحوصات الطبية يجب أن توضح ذلك.

يبدو أن الحادث وقع في هولندا لأن نادي ميتشلين أعلن أن الشرطة الهولندية تحقق في الحادث . وذكرت تقارير إخبارية هولندية أن الحادث وقع في أكسل بالقرب من الحدود الهولندية البلجيكية.

وانضم فان درونغيلين (23 عاما) لفريق ميتشيلين منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من فريق يونيون برلين الألماني.