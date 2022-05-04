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اعتداء على مشجعي وست هام قبل مواجهة فرانكفورت في الدوري الأوروبي

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وست هام
لقطات قبل حدوث الواقعة

اعتداء على مشجعي وست هام قبل مواجهة فرانكفورت في الدوري الأوروبي

برلين - رويترز

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أكدت الشرطة الألمانية أن مجموعة من مشجعي وست هام يونايتد تعرضوا لهجوم وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصابا بجروح طفيفة يوم الأربعاء قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أمام اينتراخت فرانكفورت.

وقالت الشرطة في بيان، إن‭ ‬شاحنتين صغيرتين توقفتا خارج حانة تجمع فيها مشجعو وست هام في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وأضافت أن مجموعة من 15 إلى 20 شخصا، قال شهود عيان إنهم من أنصار اينتراخت بسبب الأقنعة التي كانوا يضعونها على وجوههم، نزلوا من الشاحنتين ودخلوا الحانة وهاجموا مجموعة المشجعين البريطانيين، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة.

ثم عادوا إلى المركبات وغادروا المكان. وقالت الشرطة إنها لم تتمكن من تحديد مكان العربتين وتحمل إحداهما لوحة أرقام محلية.

وقالت شرطة فرانكفورت في بيان: الضيف المصاب وهو بريطاني يبلغ من العمر 34 عاما نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، وهناك حالة شديدة من التوتر قبل مباراة الإياب بعد فوز اينتراخت ذهابا 2-1 في إنجلترا حيث يسعى الفريقان لبلوغ أول نهائي أوروبي لهما منذ أكثر من 40 عاما.

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