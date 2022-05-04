الأرجنتين تتوسل لصاحب قميص "يد الله" من أجل إعادته

توسلت الأرجنتين لستيف هودج نجم منتخب إنجلترا السابق لسحب قميص مارادونا الذي ارتداه في مباراة الأرجنتين وإنجلترا وسجل به هدف "يد الله" الشهير، من مزاد لبيعه بما يزيد عن 5 مليون دولار وإعادته لها.

وحصل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 59 عامًا الآن على قميص مارادونا بعد نهاية المباراة ضمن منافسات مونديال 1986 الذي أقيم بالمكسيك.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وفد أرجنتيني وصل إلى لندن في محاولة أخيرة لإقناع اللاعب ببيع القميص لهم بدلًا من عرضه في مزاد، وذلك ضمن خطتهم لوضعه في متحف مخصص للأسطورة الراحل في العاصمة بوينس آيرس.

ويتكون الوفد من أعضاء من الاتحاد الأرجنتيني وعائلة مارادونا بالإضافة إلى أشخاص من شركة تذكارات خاصة، وقال عضو ضمن الوفد: هودج يبيع شيئًا يخص مارادونا والاتحاد الأرجنتيني دون ترخيص، يجب أن يكون هذا القميص في الأرجنتين ليراه الشعب، وليس في خزانة مليونير ما للتباهي به.

وتضاربت الأقاويل حول القميص، إذ كشفت ابنته أن القميص المعروض هو قميص والدها في الشوط الأول وليس الشوط الثاني الذي سجل هدفي إنجلترا خلاله، بينما تؤكد دار العرض أن مارادونا بنفسه أكد أن هذا القميص الذي سجل به هدف "يد الله" الشهير، وبعده قام بمراوغة 6 لاعبين قبل إيداع الكرة في الشباك.

وقالت دلما مارادونا في تصريحات لـ "راديو مترو": اللاعب الإنجليزي يعتقد أنه حصل على قميص الشوط الثاني، لكنني أريد أن أوضح الحقيقة، إنه قميص الشوط الأول، يجب أن يعرف جميع من يريدون أن يشتروه هذا.

وتابعت: أمي لا تملكه، أعرف من يملكه لكن لن أكشف هويته، كل ما أريد قوله أن هذا القميص ليس القميص الذي سجل به والدي هدفيه الشهيرين في شباك إنجلترا خلال كأس العالم 1986.

وأكدت دار سوذبيز أن ما قالته دلما هي تصريحات خاطئة، إذ كشفت المتحدثة الرسمية للدار: قبل عرض القميص قمنا بالعديد من الأبحاث لنحصل على تأكيدات بشأن هذا القميص، وتأكدنا أنه قميص الشوط الثاني.

وتابعت: مارادونا اعترف بنفسه في كتابه أنه أعطاه لستيف هودج، بالإضافة إلى أننا قمنا بانتداب "خبير تطابق" وأكد لنا أن القميص الذي نمتلكه هو قميص مارادونا أثناء احتفاله بالهدفين.